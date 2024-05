Slovacchia, premier Fico migliora. Custodia cautelare per l'aggressore

Ad annunciare il miglioramento della prognosi del primo ministro slovacco è stata la ministra della Salute slovacca, Zuzana Dolinkova. Nei confronti dell'autore della sparatoria invece è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per il sospetto che l'uomo possa fuggire o commettere altri atti criminali

Le condizioni del primo ministro

Nel frattempo sta migliorando la prognosi del primo ministro Fico. Ad annunciarlo è stata la ministra della Salute slovacca, Zuzana Dolinkova, la quale ha riferito che “l'operazione di ieri, che è durata due ore, ha contribuito a un miglioramento della prognosi del primo ministro”.

La custodia cautelare per l'aggressore

L'ordinanza, che può ancora essere impugnata, nei confronti dell'autore della sparatoria è stata emessa dal tribunale penale per il sospetto che l'uomo sia un imputato a rischio di fuga e che intenda continuare a commettere atti criminali. Il 71enne è stato accusato di tentato omicidio premeditato per vendetta e rischia una condanna da 25 anni all'ergastolo. Durante l'udienza preliminare, l'uomo ha ammesso di essere l'autore della sparatoria, ma ha dichiarato di non avere avuto intenzione di uccidere il primo ministro, riferisce l'emittente slovacca Ta3.