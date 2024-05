L'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Roosevelt, dove è ricoverato, è stato transennato ed è presidiato dalla polizia. Secondo media slovacchi, in queste ore sono corsi in ospedale anche il ministro della Sanità e il ministro degli Interni.

L'uomo arrestato per aver sparato al premier slovacco, Robert Fico, comparirà domani in tribunale, secondo quanto ha riferito la portavoce della Corte slovacca.

Bollettino giornaliero

Il Roosevelt Hospital da oggi fornirà regolarmente nuove informazioni sul suo stato di salute. L'ospedale emetterà ogni giorno sul suo social intorno a mezzogiorno un bollettino sulle condizione del premier, ha confermato ad Aktuality.sk la portavoce dell'ospedale Ružena Maťašeje. "L'ospedalizzazione di un funzionario costituzionale rappresenta per noi una grande sfida e responsabilità, che trattiamo con rispetto. Prenderci cura di ciascuno dei nostri pazienti è una priorità per noi, così come preservarne la privacy. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che in questo caso si tratta di uno dei più alti funzionari costituzionali, e quindi coordiniamo ogni comunicazione sullo stato di salute del Primo Ministro con l'Ufficio del governo della Repubblica slovacca", ha scritto l'ospedale sul social.