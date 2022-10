Hub gas russo in Turchia: cosa implica la proposta di Putin a Erdogan

3/10 ©Ansa

"Questo hub, che potremmo allestire insieme, servirebbe sicuramente non solo come base per le forniture ma anche per regolare i prezzi", portandoli "a un livello di mercato normale senza alcuna politicizzazione", ha assicurato Putin. Se l'Europa non vuole più comprare direttamente il metano russo, è il messaggio del leader di Mosca, potrebbe farlo con l'intermediazione di Ankara, che continua a ricevere una "piena fornitura" perché si è rivelata "il partner più affidabile"

Gas, Putin a Erdogan: "Hub in Turchia per regolare i prezzi"