Usa, mistero su abito da sposa di Melania Trump in vendita su eBay

In un annuncio comparso in rete una utente, senza comprovarne però l'autenticità, aveva proposto in vendita il vestito da sposa che la first lady aveva indossato nel 2005 quando è convolata a nozze con Donald Trump. Ma ben presto si sono scatenati dubbi e perplessità

In poche ore, negli Stati Uniti, si è scatenato un vero dibattito che ha alimentato il mistero. Il tema, quello dell’abito indossato da Melania Trump nel 2005 quando ha sposato l’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’iconico abito, infatti, è stato messo in vendita su eBay (ma l’annuncio è stato poi rimosso) per la cifra di 45mila dollari. Disegnato da John Galliano per Dior, all’epoca era costato circa 178mila dollari ed era stato indossato dalla first lady a Mar-a-Lago durante le nozze con il tycoon. La donna che lo ha messo in vendita, che si è identificata come “Svjabc1” e si è fatta localizzare a Massapequa, New York, ha sostenuto di aver acquistato l'abito da Melania Trump per il suo matrimonio nel 2010 pagandolo 70mila dollari. La vicenda è diventata “virale” anche perché ne ha parlato la principale firma di moda del “ New York Times ”, Vanessa Friedman, dopo di che diversi esperti di settore hanno cercato di venire a capo della verità: quello messo in vendita sulla rete era davvero il vestito di Melania?

L’inserzione apparsa online e i dubbi

L'inserzionista aveva promosso l’abito come un abito "realizzato in raso duchesse" con "una silhouette attillata, una gonna voluminosa di 90 metri e ricamato con 1.500 diamanti Swarovski". L'annuncio, ha rilevato proprio il New York Times, non era però accompagnato da nessun certificato di autenticità, pur essendo corredato da 21 foto che mettevano in evidenza lo strascico e il ricamo di diamanti del vestito, tutti dettagli accostati alla copertina di Vogue dove l'abito era comparso a febbraio 2005. La venditrice aveva ammesso nell'inserzione di aver apportato "qualche modifica" all'abito, aggiungendo più raso, più ricami e le spalline. I dubbi hanno iniziato a circolare e a mettere in dubbio l'autenticità è stato anche lo stilista Hervé Pierre, che ha disegnato gli abiti che la first lady ha indossato durante l'insediamento di Trump nel 2017 e nel 2025. "Ho conservato io stesso l'abito a Palm Beach", ha dichiarato Pierre spiegando che il vestito ha un'etichetta sul lato sinistro che non viene mostrata nell'inserzione. eBay ha fatto sapere di non poter provvedere a verifiche di autenticità in un capo di questo tipo e nemmeno l'ufficio della first lady né Dior hanno risposto alle numerose richieste di commento. Un portavoce della maison ha però sottolineato che un abito haute couture è sempre accompagnato da un'etichetta e da un numero. E inoltre che, per autenticarlo, avrebbero dovuto vedere l'abito fisicamente.