Melania Trump, il ritorno in pubblico dopo quattro settimane. FOTO

La First Lady è ricomparsa a braccetto con il marito in occasione del ballo dei Governatori alla Casa Bianca, dopo un’assenza di quattro settimane. "Lavora dietro le quinte per assicurarsi che tutto sia bello. È brava in questo", ha detto Trump. Le polemiche sul rapporto tra Melania e Donald non sembrano destinate a spegnersi a breve: il 25 febbraio è in uscita il nuovo libro di Michael Wolff sul presidente statunitense