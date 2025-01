Melania Trump, Casa Bianca svela il primo ritratto della first lady

Spettacolo

Da Melania Trump a Churchill, i cappelli che hanno fatto la storia

Il cappello di Melania Trump è stato l'elemento chiave del look della nuova First Lady nel giorno dell'insediamento di suo marito alla Casa Bianca ma i copricapi, accessori oggi simbolo di un fascino rétro, che in passato erano tutt'altro che rari, sono sempre stati fondamentali per definire lo stile dei personaggi pubblici. Ecco una carrellata di foto storiche e di memorabili cappelli A cura di Vittoria Romagnuolo

Col suo cappello a tesa larga, blu navy con la fascia bianca, una creazione di Eric Javits, brand che confeziona cappelli di lusso a New York, Melania Trump ha rubato la scena alla cerimonia di insediamento di suo marito Donald. Austero? Militare? Elegante? L'accessorio solleva parecchi interrogativi, specie perché nella maggior parte delle inquadrature della cerimonia, ha tenuto al riparo lo sguardo della First Lady da tutti gli osservatori

Quello di Jackie Kennedy indossato nell'infausta giornata di Dallas del 1963 nel quale suo marito John perse la vita, è un cappello rimasto nella storia per ragioni ovviamente tragiche. Il modello "a tamburello" in tessuto tweed rosa, lo stesso del tailleur Chanel che si macchiò del sangue del Presidente, è un simbolo dello stile della celebre First Lady, imitatissima al suo tempo e non solo