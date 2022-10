Ucraina, nega concerto ai russi: ucciso direttore orchestra Kherson

La notizia è stata diffusa su Facebook dal Ministero della Cultura ucraino: il direttore Yuriy Kerpatenko sarebbe stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione

Secondo il Ministero della Cultura ucraino, il direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko sarebbe stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione. La notizia è stata pubblicata in un messaggio sui Facebook. "Si è saputo del brutale omicidio del direttore del Kherson Music and Drama Theatre. Dopo che Kerpatenko si è rifiutato di collaborare con gli occupanti, l'esercito russo lo ha ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa", ha scritto il ministero (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).