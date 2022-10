Dal 1945 ad oggi ci sono stati vari episodi che avrebbero potuto portare allo scoppio della terza guerra mondiale combattuta con armi atomiche. Biden ha ammonito sulla “minaccia di un Armageddon” causato dalla Russia. Tra falsi allarmi, errori e catastrofi evitate all’ultimo minuto, ecco i principali casi in cui le tensioni tra Washington e Mosca (ma non solo) stavano per scatenare il conflitto nucleare. LA CRONOSTORIA