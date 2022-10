Guerra in Ucraina, Borrell: da Ue più aiuti militari a Kiev

Cerchiamo una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina" dichiara l'Alto rappresentante della politica estera Ue che avverte: "Qualsiasi attacco nucleare contro l'Ucraina provocherebbe una risposta non nucleare così potente sul piano militare che l'esercito russo verrebbe spazzato via" ascolta articolo Condividi

“Vogliamo cercare una soluzione diplomatica alla guerra il prima possibile, ma fronteggeremo con determinazione e aumentando il sostegno militare all'Ucraina qualsiasi escalation da parte della Russia". A dichiararlo è l'Alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell in occasione della riunione a Bruxelles dei ministri della difesa Nato. Ok ad una missione di addestramento Ue a sostegno dell’esercito ucraino e ad una nuova tranche di aiuti militari. “Spero che lunedì in Lussemburgo approveremo un aumento dello European Peace Facility per raggiungere la soglia dei 3 miliardi di euro, finora a quota 2,5 miliardi” afferma l'alto rappresentate Ue. "Continueremo a sostenere l'Ucraina nella misura necessaria e per tutto il tempo che serve" aggiunge Borrell.

Borrell: “Se Mosca usa l'atomica esercito russo verrà annichilito” approfondimento Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 13 ottobre. DIRETTA “Putin non bluffa ma neanche l’Occidente bluffa”. Lo ha detto questa mattina Josep Borrell parlando al collegio d’Europa a Bruges, nelle Fiandre. “Qualsiasi attacco nucleare contro l'Ucraina provocherebbe una risposta non nucleare così potente sul piano militare che l'esercito russo verrebbe annichilito" ha affermato Borrell. “Putin non può permettersi di bluffare. Bisogna essere chiari con le persone che sostengono l'Ucraina” ha continuato Borrell. “E’ un momento storico serio. Dobbiamo mostrare unità e determinazione" ha concluso il capo della diplomazia europea.

Ucraina: Borrell, su referendum troppe astensioni all'Onu approfondimento Ucraina, Kiev: soldati russi disertano, stop offensiva nel Donetsk Oltre 140 Stati hanno respinto l’annessione di una parte dell'Ucraina alla Federazione Russa. Joseph Borrell è felice di questo risultato. “C'è stato molto lavoro dietro, molti contatti con diverse persone per assicurarci di essere sopra la linea dei 140, che era il risultato del primo voto” ha detto Borrell esternando anche una sua preoccupazione sul fatto che ci sono state troppo astensioni. “Dobbiamo continuare a lavorare diplomaticamente per fare in modo che il mondo respinga ancora più chiaramente questa guerra contro l'Ucraina che sta cambiando l'Europa" ha ribadito Borrell: "Lo so che dietro queste astensioni ci sono molti calcoli e interessi. Questa è la vita”.