Re Carlo a Cardiff per condividere il lutto di Elisabetta e per la proclamazione. Il re e Camilla sono stati accolti da una folla di migliaia di persone. "Continuerò a servirvi" come quando ero principe di Galles" ha detto re Carlo III, parlando in gallese alternato all'inglese, di fronte al Senedd, l'assemblea legislativa della nazione del Regno Unito a cui il sovrano è particolarmente legato,avendone portato il titolo in veste di erede al trono per oltre mezzo secolo. Prosegue l'omaggio popolare al feretro di Elisabetta II, esposto a Westminster Hall per altri tre giorni. C’era anche David Beckham in fila per la camera ardente della regina, allestita a Westminster Hall. Come un qualsiasi cittadino comune, l'ex campione di calcio dell’Inghilterra e del Manchester United ha detto alla Bbc di essere stato in coda da 12 ore, dalle 2,15 del mattino. A causa della troppa affluenza, è stato deciso anche lo stop di 6 ore nel pomeriggio per gli accessi alla coda. Una volta ripristinata la situazione, i tempi previsti sono superiori alle 24 ore. Buckingham Palace, intanto, ha modificato il protocollo: il principe Harry potrà indossare la sua uniforme militare per l'ultima veglia alla regina. Lunedì i funerali di Stato.