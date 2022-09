La storia della Nintendo Wii d'oro della Regina Elisabetta all'asta

Quando si sparse la notizia che la sovrana giocava a bowling con la console di William, un'azienda - produttrice di videogiochi - , nel 2009 inviò a Buckingham Palace una console placcata in oro 24 carati. Ma, per questioni di sicurezza, non le venne mai consegnata ascolta articolo Condividi

Anche i muri hanno le orecchie e in questi anni dal Palazzo Reale sono sfuggite parecchie indiscrezioni rimbalzate di parete in parete, che con la morte della regina Elisabetta hanno cominciato a rincorrersi sul web. L’ultima vuole la sovrana “gamer”, incantata dalla Nintendo del principe William con cui si dilettava a giocare a Bowling. Quando nel 2008 una fonte anonima raccontò al Sunday People questo aneddoto, la THQ, azienda produttrice di giochi per la Nintendo Wii - fallita nel 2013 - decise di fare una mossa di marketing virale e spedì alla regina anche una console Wii placcata in oro 24kt commissionata direttamente alla Nintendo.

Rispedito al mittente per ragioni di sicurezza vedi anche Dipendenza dai videogiochi, tra i fattori di rischio c’è l’isolamento Il “prezioso” dono, probabilmente, non arrivò mai alla regina. Stando a quanto è scritto sul sito di Buckingham Palace, "per ragioni di sicurezza, il team che si occupa della corrispondenza non è autorizzato ad accettare alcun regalo non richiesto”. La console reale fu comprata da un collezionista che si fa chiamare Dan2k0 (che sostiene di averla ottenuta grazie a un contatto alla THQ), e poi nel 2017 se la aggiudicò Donny Fillerup, un olandese proprietario del sito specializzato in hardware di gioco Console Variations.

La console venduta a maggio di quest'anno leggi anche Il regista che racconta la vita dei gamer Fillerup adesso si starà mangiando le mani perchè nel 2021 decise di metterla in vendita su Ebay alla modica cifra di 300.000 dollari, ma non ricevendo alcuna offerta a maggio di quest'anno è sceso a 1.500 dollari e dopo 44 offerte, l'ha venduta per 36.000 $. Chissà che cosa vorrà farne il nuovo proprietario, di sicuro ha in mano una console che vale ben di più di quanto pesa.