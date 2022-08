Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 28 agosto sulla crisi. DIRETTA

Scambio di accuse tra Mosca e Kiev per i bombardamenti nella zona della centrale di Zaporizhzhia. L'allarme dell'agenzia ucraina per il nucleare: "Rischio di fughe radioattive". Ma Mosca nega: "Livelli normali". Nel team di esperti selezionato dall'Aiea per la centrale di Zaporizhzhia c'è anche l'Italia, riporta il New York Times sottolineando che non avranno invece rappresentanti né gli Usa né il Regno Unito. Intanto continuano a piovere bombe sulla regione in cui si trova l'impianto: morti cinque civili.