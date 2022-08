Natalia Vovk, chi è la donna che per Mosca avrebbe ucciso Darya Dugina

L'Fsb ha diffuso un video che mostra i movimenti di Natalia Vovk. "Come si evince dal video - ha scritto la Tass - la donna, insieme alla figlia, è entrata in Russia il 23 luglio dopo un check doganale. Il video mostra anche filmati di lei che entra nel condominio di Dugina e mentre lascia la Russia per l'Estonia: con la figlia viene ripresa al confine alle 12.02 del 21 agosto. La loro auto, come mostrano le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso, viene perquisita a fondo", ma la Vovk riesce comunque ad attraversare la frontiera. Attualmente in Estonia, la Russia la inserirà nella lista dei ricercati e ne chiederà l’estradizione.

Cosa si sa su Natalia Vovk

Vovk, una volta arrivata in Russia, avrebbe affittato un appartamento a Mosca, nello stesso complesso dove risiedeva la figlia del filosofo del Cremlino e avrebbe utilizzato una Mini Cooper targata AH7771IP per seguire i movimenti della vittima. Secondo i russi, sarebbe quindi stata lei a piazzare e innescare la bomba che il 21 agosto ha ucciso Dugina. Sul canale Telegram "Intel Slava Z", gestito dal ministero della Difesa russo, è stata condivisa una foto attribuita a Vovk, oltre quello che si sostiene essere il tesserino che certifica il suo ruolo nelle forze militari ucraine. In un’altra immagine viene mostrata la Mini Cooper usata per l’attentato che, ora, sarebbe in vendita sul sito internet ucraino AutoRia. Come riporta Open, che ha provato a verificare l’annuncio, il contenuto sull’auto in vendita attualmente non si trova sul sito indicato dal canale "Intel Slava Z".