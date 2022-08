Russia-Ucraina, reazioni ed accuse dopo la morte della figlia di Dugin

Mondo

Secondo il Washington Post, l’Fsb non avrebbe compreso come l’ipotesi di conquistare la capitale ucraina in tre giorni e di essere accolti trionfalmente dagli occupati non fosse realistica. Eppure Mosca ha speso un’ingente quantità di denaro negli ultimi anni per creare una solida rete di informatori e agenti dormienti che sarebbero dovuti servire al momento giusto