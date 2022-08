Guerra Ucraina Russia, le news del 21 agosto sulla crisi. DIRETTA

Altri attacchi di droni contro obiettivi russisono stati segnalati in Crimea e in altre parti occupate dell'Ucraina, secondo quanto scrive la Bbc. Il Cremlino denuncia l'uso di agenti chimici da parte di Kiev nella regione di Zaporizhzhia: "Nostri civili e soldati avvelenati dalla tossina del botulino di tipo B". Intanto, nuovi timori si sollevano per bombe russe su Voznesensk, a 20 Km da un altro sito nucleare: il raid avrebbe causato nove feriti. Dal canto suo, Mosca informa: abbattuto drone di Kiev sopra la base della flotta russa nel Mar Nero. Sul fronte energetico, Gazprom annuncia che il flusso dal gasdotto Nord Stream sarà nuovamente sospeso dal 31 agosto al 2 settembre per "manutenzione". Sui mercati, la notizia fa schizzare il prezzo della materia un nuovo massimo. Dopo la telefonata Putin-Macron, confermato l'accordo tra i leader per un missione dell'Aiea nella centrale nucleare alle condizioni di Kiev e dell'Onu". Mosca: "Visita possibile già a settembre via Ucraina". L'agenzia Onu: "Contatti in corso per mandare i nostri uomini il prima possibile". Ma un video della Cnn che mostra mezzi militari russi parcheggiati nella sala turbine dei reattori alimenta i timori per la sicurezza del sito. Dopo l'incontro trilaterale a Leopoli, Erdogan si dice pronto a ospitare colloqui per il cessate il fuoco. E perfino Mosca apre a un incontro Putin-Zelensky. Ma lui chiude: "Niente pace senza ritiro dei russi". Al Meeting di Rimini il presidente dell'Europarlamento attacca il presidente russo: "Ha scatenato una guerra illegale". E dallo stesso palco il commissario all'Economia dell'Unione avverte: " Putin può usare l'arma energetica ancora più di quanto l'abbia fatto finora ".