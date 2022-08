Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 22 agosto sulla crisi. DIRETTA

Zelensky, 'trattativa impossibile con Mosca se processa i nostri soldati'

"Attualmente molte notizie riportano che a Mariupol si sta preparando un processo assolutamente disgustoso e assurdo contro i difensori ucraini, i nostri soldati che sono prigionieri" delle forze russe. "Non importa cosa pensano" le forze russe: "qualunque cosa pianifichino, la reazione del nostro Stato sarà assolutamente chiara. Se si svolge questo spregevole processo, se la nostra gente viene portata in questi contesti in violazione di tutti gli accordi e le regole internazionali... questa sarà la linea oltre la quale qualsiasi trattativa sarà impossibile. Si interromperanno i negoziati con la Russia. Non ci sarà più dialogo". Ad affermarlo è il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky in un video messaggio diffuso questa sera. "L'Ucraina - sottolinea Zelensky - non tollererà la presa in giro di persone di cui si può dire solo una cosa: sono eroi della loro Patria e hanno difeso la libertà del loro popolo dagli invasori".