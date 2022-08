Ucraina, riparte il campionato di calcio: ecco come si giocherà

8/9 ©Ansa

Il campionato non si giocherà sull’intero territorio nazionale ma soltanto a Kiev e nella sua provincia e in due territori occidentali. Non saranno presenti due squadre, come Desna Chernihiv e FC Mariupol, i cui territori sono stati occupati dai russi, mentre altre, come lo Shakhtar continueranno a giocare in esilio