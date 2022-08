Ucraina, Zelensky teme "atti crudeli" russi per il 24 agosto

"Tutti dobbiamo essere sufficientemente forti per resistere a qualunque provocazione nemica" ha detto, in un video diffuso nella notte, il presidente russo. Il rischio è che Mosca possa aumentare l'intensità e la natura degli attacchi, in corrispondenza della data della festa dell'Indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto

Il presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, teme che mercoledì 24 agosto, quando ricorrerà la giornata dell'indipendenza del suo Paese, la Russia possa intentare qualche iniziativa "particolarmente crudele" (GUERRA UCRAINA: IL LIVEBLOG) . "La prossima settimana è molto importante per noi tutti, per il nostro Paese. Il nostro Giorno della Bandiera, il nostro Giorno dell'Indipendenza", ha ricordato Zelensky in un messaggio divulgato dai media ucraini. "Dobbiamo essere consapevoli che in settimana la Russia potrà tentare di fare qualcosa di particolarmente brutto, qualcosa di particolarmente crudele" ha detto il leader di Kiev: "Una degli obiettivi chiave del nemico è umiliare noi ucraini, svalutare le nostre capacità, i nostri eroi, seminare la disperazione, la paura, i conflitti".

Ricorrenza ed alta tensione

"Gli occupanti rispondano per tutte le loro azioni" ha detto, poi, Zelensky ricordando Bucha, Iripin ad altri attacchi. Anche il vertice della Piattaforma di Crimea - l'iniziativa di Kiev per individuare strade per la liberazione della penisola, anche col supporto internazionale - dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Il 24 agosto si commemora in Ucraina la dichiarazione di indipendenza dall'Urss del 1991. "La nostra unità, la nostra fede in noi stessi ha permesso di passare attraverso questi sei mesi e avvicinarsi a questa settimana, che è molto importante per ogni ucraino", sottolinea il presidente ucraino: "c'è ancora molto da fare, dobbiamo ancora sopportare molto dolore. Ma gli ucraini possono giustamente sentirsi orgogliosi di loro stessi, del loro Stato, dei loro eroi", aggiunge Zelensky.