Gatilov: "Russia esclude accordi di pace per porre fine alla guerra"

Non c’è spazio per un accordo di pace con l’Ucraina, la Russia esclude un accordo per porre fine alla guerra. Lo ha detto al Financial Times Gennady Gatilov, il rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite

Gennady Gatilov, rappresentante della Russia presso l'Onu a Ginevra, esclude una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra in Ucraina e afferma che Mosca si aspetta un conflitto prolungato. Parlando con il Financial Times, Gatilov ha escluso anche colloqui diretti tra Putin e Zelensky. “In questo momento non vedo alcuna possibilità di contatti diplomatici e più la guerra va avanti, più sarà difficile risolverla diplomaticamente” ha aggiunto. Le sue parole ribadiscono e confermano il rifiuto del regime russo di prendere sul serio un qualsiasi negoziato sulla pace in Ucraina. Questa settimana saranno sei mesi dall’inizio dell’invasione russa e secondo molti commentatori il principale ostacolo a una soluzione diplomatica continua a essere il rifiuto del governo russo a trattare (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).