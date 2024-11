Pam Bondi, chi è la futura ministra della Giustizia scelta da Trump

Ex legale dello stesso tycoon, con cui lavorò alla difesa nell'ambito del suo primo impeachment, 59 anni, è stata procuratrice generale dello Stato della Florida. Dopo le elezioni del 2020 fu una delle personalità che denunciarono “brogli elettorali” che portarono alla vittoria di Biden ascolta articolo

Sarà Pam Bondi a guidare il Ministero della Giustizia Usa con Donald Trump. Ex avvocato dello stesso tycoon, 59 anni, già procuratrice generale dello Stato della Florida fra il 2011 e il 2019, dopo le elezioni del 2020 Bondi fu una delle personalità che denunciarono “brogli elettorali” che portarono alla vittoria di Biden. Con Trump ha già lavorato anche durante il suo primo impeachment. Al momento presiede il Center for Litigation all'America First Policy Institute, un think tank di destra che sta lavorando con il transition team di Trump sull'agenda amministrativa. Il nome di Bondi, riporta la CNN, era già nell'iniziale lista dei papabili ministri alla Giustizia stilata prima di scegliere Matt Gaetz, che dopo essere stato nominato da Trump ha deciso di fare un passo indietro sull’onda dello scandalo che lo vedrebbe coinvolto in orge a base di stupefacenti.

Bondi e le polemiche in Florida Come procuratrice della Florida si è attirata l'attenzione nazionale per i suoi tentativi di capovolgere l'Obamacare, ma anche per la decisione di condurre un programma su Fox mentre era ancora in carica e quella di chiedere al governatore Scott di posticipare un'esecuzione per un conflitto con un evento di raccolta fondi. Vedi anche Il peso dei podcast (e di Joe Rogan) nella vittoria di Trump

Trump: "Bondi ha reso le strade della Florida più sicure" “Pam è stata procuratore per quasi vent'anni, dove è stata dura sui criminali violenti e reso le strade della Florida più sicure", ha scritto Trump sul suo social Truth, annunciando la nomina di Bondi come nuova attorney general. Poi ha messo in luce il suo lavoro da procuratrice in Florida, portato avanti “con l'obiettivo di fermare il traffico di droghe letali e ridurre le morti per overdose di fentanyl, tragedia che ha distrutto molte famiglie in tutto il Paese". Gaetz: "Una scelta stellare" Per Bondi è arrivato anche l'appoggio di Matt Gaetz, che parla di "una scelta stellare da parte del presidente Trump". La definisce "una procuratrice esperta, una leader ispiratrice e un modello per tutti gli americani" che riuscirà a portare, "riforme necessarie al dipartimento di Giustizia". Vedi anche Usa, Nyt: Fbi ha tracciato i pagamenti di Gaetz a diverse donne