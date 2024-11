Usa, Nyt: Fbi ha tracciato i pagamenti di Gaetz a diverse donne

L'Fbi ha traccato i pagamenti fatti da Matt Gaetz alle ragazze con cui fece sesso. Lo riporta il New York Times. Il documento è legato a un'inchiesta durata tre anni su un traffico sessuale in cui era coinvolto, seppure poi non sia stato incriminato, l'allora deputato della Florida, nominato adesso da Donald Trump nuovo ministro della Giustizia. L'Fbi ha trovato conferma del pagamento di migliaia di dollari da parte di Gaetz a un gruppo di amici, tra cui donne che avevano animato una serie di orge, tra il 2017 e il 2020, e facevano sesso a pagamento. La rivelazione arriva poche ore dopo la decisione dei Repubblicani della commissione etica della Camera di non svelare i contenuti dell'inchiesta su Gaetz.