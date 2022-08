Ucraina, Suslov: "Fine guerra lontana, voto in Italia sarà decisivo"

"L'Occidente ha raggiunto il limite della sua capacità di pressione", è "molto improbabile cioè che ci saranno nuove e più severe sanzioni contro la Russia" e "l'Ucraina è finanziariamente in bancarotta, l'economia in ginocchio, le infrastrutture distrutte e non ha risorse" mentre "in Europa nessun Paese ha più sistemi d'arma da inviare" e "ci sono interessanti dinamiche politiche in corso". Dmitrij Suslov dirige il Centro di Studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca e con il Corriere della Sera parla dei "sondaggi secondo cui il centrodestra guidato da Fratelli d'Italia dovrebbe vincere le elezioni" italiane mentre il conflitto in Ucraina è "diventato guerra di logoramento" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).