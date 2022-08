Ucraina: un americano di 24 anni ucciso nel Donbass

Un altro citadino americano è stato ucciso in Ucraina, nella regione del Donbass, combattendo le forze russe. Lo riportano i media IUsa, citando un post su Telegram dell'ufficiale russo Oleg Kozhemyako. "Un mercenario americano è stato annientato in Ucraina", ha detto. Il ragazzo di 24 anni era di Memphis, in Tennessee.