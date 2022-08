4/12 ©Getty

Stando a quanto dichiarato dall'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nel comunicato del 9 agosto, ci sono state almeno due azioni belliche: la prima il 5 agosto, che ha danneggiato la linea di alimentazione elettrica esterna; la seconda il 6 agosto, che ha interessato parti di edifici nella zona presso la quale è stoccato a secco il combustibile nucleare esaurito. Non sono stati riportati danni ai contenitori del combustibile. L'Agenzia ha detto che, sulla base di queste informazioni, non ci sarebbero rischi immediati per la sicurezza nucleare

