Guerra Ucraina Russia, le news del 25 agosto sulla crisi. DIRETTA

Raid su una stazione ferroviaria nel Dnipro: almeno 22 morti, tra cui un bambino di 11 anni. Boris Johnson a sorpresa a Kiev. Aiea, missione imminente a Zaporizhzhia. Washington avvisa: Mosca starebbe preparando "referendum farsa" in tutte le zone ucraine occupate. Video-intervento di Zelensky: "Per noi l'Ucraina è l'intera Ucraina, tutte e 25 le regioni, senza concessioni o compromessi. Non importa che esercito abbiate, ciò che conta è la nostra terra e lotteremo per questo fino alla fine"