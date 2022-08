L'Ucraina convoca il nunzio apostolico per le frasi del Papa su Dugina

Kiev irritata per le frasi pronunciate dal Pontefice sulla morte della figlia di Dugin, considerata "una vittima innocente della guerra". L'iniziativa formale comunicata dal ministro degli Esteri Kuleba: "Dobbiamo esprimere il nostro disappunto"

Non sono piaciute a Kiev le parole pronunciate da Papa Francesco in occasione della morte di Darya Dugina, figlia dell'ideologo della Russia nazionalista Alexander Dugin, rimasta uccisa nell'esplosione della sua auto, episodio sul quale prosegue lo scambio di accuse tra Russia e Ucraina. Nel commentare la morte di Dugina, Bergoglio aveva parlato di "vittime innocenti" che fanno le spese delle guerre. Espressione poco gradita all'Ucraina, che già aveva avuto modo di manifestare il suo dissenso per la controversa figura della figlia del filosofo della "Grande Russia" e ideologo di Putin.