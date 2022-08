Il Papa: "Pronto a visitare la Corea del Nord se arrivasse un invito"

Per la prima volta il Pontefice chiede, seppur indirettamente, di essere invitato a visitare il Paese. E in un'intervista alla sudcoreana Kbs torna a chiede lo stop alla produzione di armi e il cessate il fuoco in Ucraina

Appello a fermare la proliferazione di armi

Nell'intervista esclusiva a Kbs, lunga una trentina di 30 minuti e che sarà diffusa domani, Francesco ha ribadito la sua preoccupazione per la produzione di armi e l'appello a cessare le ostilità in Ucraina. Secondo quanto riferisce l'emittente, il Papa avrebbe ribadito che i fondi di un anno per la produzione delle armi, se non utilizzati, potrebbero risolvere il problema della fame in tutto il mondo. Il pontefice ha anche invitato i sudcoreani che hanno sofferto a causa della guerra a lavorare per la pace.