Papa in Canada: "Donne porteranno la Chiesa verso tempi più fecondi"

2/7 ©Ansa

Un messaggio che il Santo Padre ha dedicato alle donne a corredo di una riflessione su Sant’Anna e in una Chiesa dedicata proprio alla madre di Maria. “In questa Basilica non possiamo che evidenziare il ruolo che Dio ha voluto dare alla donna nel suo piano di salvezza. Sant'Anna, la Santissima Vergine Maria, le donne del mattino di Pasqua ci indicano una nuova via di riconciliazione”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo