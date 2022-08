Russia, Fsb: a uccidere Dugina è stata donna ucraina. Cosa sappiamo

8/11 ©Ansa

"L'Ucraina non è certamente coinvolta nell'omicidio della signora Dugina. Non ha senso per l'Ucraina per molti motivi. La famiglia Dugin non è parte degli organizzatori e dei gestori attivi della guerra. Sono solo elementi del sistema generale di propaganda isterica della Russia", ha detto alla Bild Mykhailo Podolyak, principale consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky