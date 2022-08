Di Maio a Kiev: “L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina”

Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Kiev, dove si è recato in visita. “L'invasione russa ha portato in tutto il mondo le forze politiche, governi, opinioni pubbliche a decidere da che parte stare, non ci sono posizioni ambigue che tengano”, ha aggiunto il titolare della Farnesina

Nessuna ambiguità, l'Italia sta con l'Ucraina e con il mondo libero. Questa la rivendicazione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, espressa in conferenza stampa a Kiev, dove si è recato in visita, insieme al collega Dmitro Kuleba. “L'invasione russa ha portato in tutto il mondo le forze politiche, governi, opinioni pubbliche a decidere da che parte stare, non ci sono posizioni ambigue che tengano”, ha riferito il titolare della Farnesina. “Se si vuole sostenere l'Ucraina la si sostiene dal punto di vista delle sanzioni alla Russia, dal punto di vista della resistenza ucraino, dal punto di vista del supporto umanitario e finanziario”, ha poi aggiunto (LA DIRETTA SULLA GUERRA IN UCRAINA)