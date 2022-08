Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi 26 agosto sulla crisi. LIVE

Paura per un breve scollegamento dalla rete elettrica della centrale nucleare di Zaporizhzhia, con il rimpallo di accuse tra Mosca e Kiev per i bombardamenti nella zona. Scoppiato nella notte anche un incendio nei boschi vicino all'impianto. La Russia "ha portato l'Ucraina e il resto d'Europa sull'orlo di un disastro nucleare", afferma Zelensky. Kiev convoca il Nunzio apostolico "per esprimere il disappunto dell'Ucraina" per le parole di papa Francesco sulla morte della Dugina. "Confrontano ingiustamente l'aggressore e la vittima", secondo Kuleba.