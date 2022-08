Zelensky trasformato in eroe action figure negli Usa

La statuetta, modellata dall’artista di Seattle Mike Leavitt, sarà prodotta in Cina e la prima spedizione è prevista entro marzo. I proventi andranno in beneficenza

L’azienda ha lanciato una campagna di beneficenza ed ha già raccolto 30mila dollari in sole tre ore. Il totale è già arrivato a 120mila. Per ogni pezzo venduto un dollaro andrà in beneficenza all’Ucraina. “Il modo in cui lo abbiamo inquadrato nella campagna è ‘l’eroe improbabile’ – ha affermato Jason Feinberg, amministratore delegato e direttore creativo di Fctry – è il leader perfetto per questo momento. Ha forza ma è umile e rappresenta in qualche modo l’opposto di tutto ciò che generalmente si tende ad associare alla politica”.