Ucraina, Peskov: "Incontro Putin-Zelensky? Non ci sono le condizioni"

Per Dmitry Peskov non ci sono le condizioni, anzi "i prerequisiti", per un incontro tra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino durante il briefing giornaliero con la stampa. (GUERRA IN UCRAINA - LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)