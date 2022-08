Guerra Ucraina Russia, le news dell'8 agosto sulla crisi. DIRETTA

Il segretario generale dell'Onu ha chiesto, in una conferenza stampa a Tokyo, di sospendere ogni operazione militare "suicida" alle centrali nucleari e in particolare intorno a quella di Zaporizhia, in Ucraina, in modo che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) possa accedervi. "Qualsiasi attacco alle centrali nucleari è una cosa suicida". Il presidente ucraino Zelensky: "se Mosca ricorre ai cosiddetti referendum per annettere le regioni temporaneamente occupate del sud è stop ai negoziati. L'Ucraina non rinuncerà ai suoi territori". Quaranta missili sono caduti sulla città di Marganets, danneggiando case, edifici commerciali, gasdotti e reti elettriche. Una ventina di munizioni missilistiche rilasciate sul territorio di Chervonogrigorivskaya. Partite dai porti del Mar Nero altre 4 navi, anche quella per l'Italia, con 160mila tonnellate di grano.

