Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 9 agosto sulla crisi. DIRETTA

Russia verso lancio satellite Iran tra accuse uso militare

Il satellite iraniano Khayyam dovrebbe decollare oggi dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan gestito da Mosca, tre settimane dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a Teheran l'omologo iraniano Ebrahim Raisi e il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Lo riporta il Guardian. L'Iran ha cercato di sviare i sospetti che Mosca potrebbe utilizzare Khayyam per migliorare la sua sorveglianza sugli obiettivi militari in Ucraina. La scorsa settimana, il Washington Post ha citato funzionari dell'intelligence occidentale anonimi che hanno affermato che la Russia "pianifica di utilizzare il satellite per diversi mesi o più" per assistere i suoi sforzi bellici prima di consentire all'Iran di prendere il controllo. Ma domenica l'Agenzia spaziale iraniana ha dichiarato che la repubblica islamica controllerà il satellite Khayyam "dal primo giorno".