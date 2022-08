Guerra Ucraina Russia, le news del 10 agosto sulla crisi. DIRETTA

Società Brooklyn lancia statuetta Zelensky-eroe improbabile

Una società di design di Brooklyn ha trasformato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una statuetta di argilla di 15 centimetri che rappresenta 'l'eroe improbabile': per ogni pezzo venduto, la cifra di 1 dollaro va all'Ucraina. Lo riferisce il Guardian. L'azienda Fctry ha lanciato una campagna per finanziare la produzione due settimane fa, raggiungendo il suo obiettivo di finanziamento di 30mila dollari in sole tre ore e raccogliendo più di 120mila in 15 giorni. Il prototipo della statuetta di Zelenski è stato modellato dall'artista di Seattle Mike Leavitt, sarà prodotto in serie in plastica in Cina. La prima spedizione è prevista entro marzo. "Il modo in cui lo abbiamo inquadrato nella campagna è 'l'eroe improbabile'", ha affermato Jason Feinberg, amministratore delegato e direttore creativo di Fctry. "È il leader perfetto per questo momento, proprio questo personaggio super ispiratore. Ha questa vera forza, ma è umile e rappresenta in qualche modo l'opposto di tutto ciò che siamo arrivati ;;ad associare alla politica", ha commentato.