Perché in Italia paghiamo l'elettricità più cara d'Europa

Martedì 9 agosto il prezzo dell'elettricità all'ingrosso ha raggiunto i 474€ a megawattora. La colpa è dell'ampio utilizzo del gas naturale per generare energia elettrica. LO SKYWALL ascolta articolo Condividi

In Italia l'elettricità costa più che in tutto il resto d'Europa. Questo primato è legato a doppio filo con il prezzo del gas naturale. L'Italia vanta infatti riserve di gas maggiori della media europea e una buona diversificazione dell'approvvigionamento. Ma il prezzo altissimo del metano, vicino ai 200€ per megawattora, penalizza il nostro paese che brucia molto gas per generare elettricità. Elettricità più cara d'Europa In Italia infatti in queste ore l'elettricità all'ingrosso - cioè quello venduto dai fornitori di energia elettrica - viene ceduta per 474€ a megawattora. Si tratta di prezzi decisamente elevati, visto che nell'agosto del 2019 l'elettricità si vendeva in media a 49,5€: dieci volte meno. Per di più se confrontiamo i numeri italiani con quelli europei. Secondo la piattaforma Energy Live, il nostro è il prezzo più alto di tutta Europa. In seconda posizione troviamo la Grecia, che paga 368€ a megawattora, ben 100 in meno che in Italia. Mentre tra le economie più importanti ci sono la Francia (348€), la Germania (345€) e la Spagna, dove la corrente si paga solo 144€ a megawattora.



Se andiamo indietro nel tempo vediamo come l'elettricità in Italia sia diventata sempre più costosa. E soprattutto che il gap rispetto agli altri paesi si è allargato sempre di più. Attraverso i dati di Refinitiv, mettendo a confronto il nostro paese con la Germania si nota che i prezzi energetici si sono allontanati sempre di più, a scapito delle famiglie e delle imprese italiane.



FULL FRAMES ITA 2

Colpa del gas La causa principale è il rialzo del prezzo del gas naturale, in Europa ormai stabile a poco meno di 200€ a megawattora secondo le contrattazioni del Ttf alla borsa di Amsterdam.

FULL FRAMES ITA 2

Secondo il meccanismo del prezzo marginale, il gas - trattandosi della fonte energetica più costosa - va a determinare il costo di tutta l'energia elettrica. In questo modo vengono garantiti l'approvvigionamento e l'efficienza del mercato. E più gas si utilizza per generare elettricità, più questa risulterà costosa per gli utenti finali. Non è un caso dunque che l'Italia, secondo i dati dell'Agenzia internazionale dell'energia, sia il paese europeo che brucia più gas per generare elettricità. Quasi la metà, il 49%, viene infatti prodotta dalle centrali a metano.

FULL FRAMES ITA