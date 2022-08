Guerra Ucraina Russia, le news dell'11 agosto sulla crisi. DIRETTA

"Le forze russe che occupano la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina si stanno preparando a collegare la centrale alla Crimea, annessa da Mosca nel 2014, e la stanno danneggiando riorientando la sua produzione di elettricità: il loro piano è di danneggiare tutte le linee della centrale nucleare e di togliere il collegamento al sistema elettrico ucraino". Lo ha affermato l'operatore ucraino Energoatom, citato dal Guardian. Kiev, bombe russe uccidono 13 civili a Nikopol. Raid hanno colpito la città di Bakhmut, uno degli obiettivi dei russi nel Donbass, ed hanno ucciso almeno sei persone e ferito altre tre.

C'è il primo Italiano indagato per essere andato a combattere in Ucraina con la resistenza. Si tratta di un genovese di 19 anni, Kevin Chiappalone , simpatizzante del movimento di estrema destra CasaPound. Intanto, il controllo della Russia sulla centrale nucleare di Zaporhizhzhia in Ucraina "mette in pericolo la regione". "Esigiamo che la Russia renda immediatamente al suo legittimo proprietario, l'Ucraina, il controllo totale della centrale", si legge in un comunicato del G7. Una donna è rimasta uccisa la scorsa notte durante un attacco russo alla periferia di Zaporizhzhia.