Virginia, due scuole tornano ai nomi di leader confederati

I leader confederati torneranno a dare nome a due scuole della Virginia che, quattro anni fa, li avevano rimossi sulla scia delle proteste anti razzismo per George Floyd . La decisione è stata assunta nel corso di una riunione fiume del board scolastico della contea di Shenandoah che, con cinque voti a favore e uno contrario, ha votato per cambiare i nomi della Mountain View High School e della Honey Run Elementary School in Stonewall Jackson High School e Ashby-Lee Elementary School, nomi che si ispirano ai leader confederati Stonewall Jackson, Robert E. Lee e Turner Ashby.

La morte di Floyd e le sue conseguenze

George Floyd, era un afro-americano di Minneapolis ucciso il 25 maggio nel corso di un brutale arresto della polizia. Nato a Fayetteville, nella Carolina del Nord, ma cresciuto a Houston, in Texas, il 46enne era alto 1,92 metri ed era stato un atleta di punta della Yates High School, giocando sia per la squadra di calcio che per quella di basket. La sua morte ha fatto il giro del mondo perché è stata ripresa in un video che mostrava il comportamento dei poliziotti. L'agente che lo soffocò premendogli il ginocchio sul collo è stato condannato, ma ha presentato appello. Con la sua morte Floyd è diventato l’icona del movimento Black Lives Matter, dei gruppi Antifa che si ribellano in tutta l'America.