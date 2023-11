Usa, accoltellato in carcere l'agente che uccise George Floyd

L'aggressione

L'US Federal Bureau of Prisons ha confermato l'aggressione senza specificare l'identità del ferito. "Un individuo recluso è stato aggredito presso la Federal Correctional Institution (FCI) di Tucson," in Arizona, si legge in una nota. secondo cui "sono state avviate le pratiche di soccorso per un individuo incarcerato". Inoltre l'individuo ferito è stato inviato in un ospedale locale "per ulteriori cure e valutazioni", prosegue la nota. Chauvin è sopravvissuto all'attacco, secondo una fonte del New York Times.