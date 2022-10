La famiglia di George Floyd fa causa a Kanye West

I familiari dell'uomo afroamericano di 46 anni assassinato da un agente di polizia a Minneapolis, George Floyd, faranno causa al rapper per aver affermato che invece sarebbe morto per un’overdose di fentanil. 250 milioni di dollari è la cifra per cui è stato citato in giudizio l'artista, che nelle ultime settimane è al centro di numerose polemiche per le T-shirt con scritto 'White Lives Matter' (che gli sono costate anche l'annullamento del contratto di collaborazione con Adidas)

La madre della figlia di George Floyd, Roxie Washington, ha citato in giudizio Kanye West per 250 milioni di dollari dopo che l'artista ha affermato che l'uomo di 46 anni è morto per abuso di droghe piuttosto che essere stato assassinato da un agente di polizia.