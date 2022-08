Guterres (Onu): “Stop ad attacchi suicidi a centrali nucleari”

Si rafforzano i timori dell'Aiea per gli attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, di cui russi e ucraini si accusano reciprocamente mentre il presidente ucraino Zelensky mette in guardia sui referendum indetti dai russi nelle aree occupate. Parlando nella notte a Tokyo, il segretario generale dell'Onu ha esortato a fermare gli attacchi 'suicidi' alla centrale e ha affermato di temere che il conflitto sarà "prolungato”

Qualsiasi attacco a una centrale nucleare è "suicida". Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, non ha usato mezzi termini. In una conferenza stampa a Tokyo ha chiesto di sospendere ogni operazione militare agli impianti nucleari e in particolare intorno a quello di Zaporizhia, teatro da venerdì scorso di forti bombardamenti, in modo che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) possa accedervi (GUERRA IN UCRAINA, Liveblog)