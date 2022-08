Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi 27 agosto sulla crisi. LIVE

Preoccupa la situazione alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e, secondo il Wsj, gli ispettori dell'Aiea si stanno preparando all'ispezione all'inizio della prossima settimana, forse già lunedì. Appello di Zelensky: "L'Aiea arrivi il prima possibile, la situazione

continua ad essere rischiosa". La Russia ha tagliato nelle scorse ore l'energia alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e le bombe lanciate nella zona fanno temere gravi rischi per l'impianto. Gli ucraini sono poi riusciti a riconnettere alla rete lo stabilimento. Per i filo-russi la situazione è sotto controllo, ma per Borrell è invece molto preoccupante. L'ex presidente russo Medvedev: "Mosca si è mossa per evitare le terza guerra mondiale, falso che vogliamo eliminare Zelensky".