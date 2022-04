DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 29 aprile sulla crisi

Preoccupa l'Occidente l'attacco russo di ieri su Kiev, cinque missili lanciati proprio durante la visita del segretario generale dell'Onu. Guterres si è detto "scioccato", Zelensky parla di un tentativo di "umiliare l'Onu", Di Maio su Twitter: "Una nuova escalation che crea grande preoccupazione. Questa guerra va fermata subito. Pieno sostegno al popolo ucraino, ferma condanna della guerra di Putin". Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha approvato una misura che consentirà a Joe Biden di usare una legge della seconda guerra mondiale per fornire più rapidamente armi all'Ucraina. Biden chiederà per l'Ucraina un altro finanziamento di 33 miliardi di dollari. Zelensky ringrazia. L'esecutivo Ue sollecita le società europee a non prestarsi a quanto chiesto dal decreto di Putin di fine marzo sui pagamenti del gas, aprendo un secondo conto bancario in rubli. Per Bruxelles il pagamento del gas in moneta russa viola le sanzioni, ma l'Ungheria si è già detta pronta a pagare in rubli pur di garantirsi gli approvvigionamenti. "Se Svezia e Finlandia decidono di entrare nella Nato saranno accolte a braccia aperte". Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg. Washington incoraggia anche l'adesione all'Ue della Macedonia del Nord.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: