Ucraina, la città di Bucha sarà presto gemellata con Bergamo

La città ucraina di Bucha sarà presto gemellata con Bergamo. A renderlo noto è stato Piersilvio Fagiani, direttore generale della ong orobica Cesvi, che oggi ha consegnato la proposta del sindaco Giorgio Gori ad Anatoliy Feroduk, primo cittadino del sobborgo di Kiev occupato dai russi a fine febbraio e martirizzato per settimane, fino al ritiro e alla macabra scoperta di fosse comune e corpi di civili abbandonati in strada. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE )

Le dichiarazioni

"Feroduk è stato molto felice di questa proposta, che sarà approvata alla prima riunione del consiglio comunale di Bucha, la prossima settimana”, ha spiegato all’AGI Fagiani, che si trova in Ucraina da alcuni giorni per stabilire in termini concreti come contribuire ad affrontare l'emergenza bellica. “Il sindaco ha messo a disposizione di Cesvi un ufficio nelle strutture del Comune e ci ha consegnato un elenco delle priorità”, ha concluso.