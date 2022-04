1/8 ©Getty

Circa 8.000 soldati dell'esercito britannico prenderanno parte a esercitazioni in programma in tutta l'Europa orientale in risposta all'aggressione russa dell'Ucraina, in uno dei più grandi spiegamenti di forze dalla Guerra fredda. La notizia è stata pubblicata dal Guardian, che cita il ministero della Difesa britannico

