Il Governo lavora a un nuovo decreto sulle forniture militari, che il ministro della Difesa Lorenzo Guerini illustrerà al Copasir: "La lista è stata secretata per non mettere a rischio il nostro Paese e non informare colui che sta aggredendo il popolo ucraino", ha detto il presidente del Comitato, Adolfo Urso. Si valutano le dotazioni a disposizione nelle caserme dell'Esercito: fra le ipotesi semoventi di artiglieria M109, cingolati M113 e i mezzi blindati Lince