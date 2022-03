DIRETTA Guerra Russia Ucraina, le news di oggi 22 marzo sulla crisi

Ancora bombardamenti sulle città ucraine nelle ultime ore. Mentre Mariupol tenta una disperata resistenza, le forze ucraine dicono di aver riconquistato Makariv. Il presidente Usa Biden accusa la Russia: "Putin sta valutando l'uso di armi chimiche e batteriologiche".

Sul fronte diplomatico, appare sempre difficile un accordo in tempi stretti. Per Zelensky, che oggi parlerà in collegamento con il Parlamento italiano, l'Ucraina non può "accettare ultimatum dalla Russia" e aggiunge che un eventuale accordo sarebbe sottoposto a un referendum. Joe Biden sente gli alleati europei in vista degli incontri bilaterali previsti nei prossimi giorni in Europa . Sempre più tesi i rapporti Usa-Russia, con il ministero degli Esteri russo che ha convoca l'ambasciatore americano Sullivan per una nota di protesta contro i commenti "inaccettabili" della Casa Bianca su Vladimir Putin.