Ucraina, giallo sul numero dei soldati russi morti

Mondo

In Francia i bunker “familiari” dell’azienda leader del settore, Amesis Bat, hanno registrato il tutto esaurito. In Italia, la “Minus Energie” di Mantova riceve almeno dieci richieste al giorno. Dall’inizio della guerra in Ucraina, è aumentato in alcuni Paesi europei il numero di persone interessate a far costruire in rifugio anti atomico per la propria famiglia