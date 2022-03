Draghi: "L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione europea"

Mondo

Il presidente ucraino in questi giorni sta parlando in video conferenza a diversi Parlamenti stranieri, dal Bundestag tedesco alla Knesset di Israele. In ogni intervento nomina la storia e l’identità culturale del Paese a cui si rivolge, citando situazioni o personaggi storici

Nel discorso alla Camera dei Comuni del Regno Unito, l’8 marzo, Zelensky ha citato Winston Churchill e Shakespeare. "Noi non vogliamo perdere ciò che è nostro come un tempo voi non avete voluto" arrendervi di fronte "all'invasione nazista". Citando il famoso discorso di Churchill ha detto: “Combatteremo per mare e per aria. Combatteremo nelle foreste, nei campi, sulle rive e per le strade”